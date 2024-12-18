Парту Героя открыли в Талдомской школе № 2

В Талдомской средней школе № 2 прошло знаменательное событие — открытие «Парты Героя» в честь выпускника школы Дениса Семенец. Он погиб в бою в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Денис Семенец поступил в 3 класс Талдомской средней школы № 2 в 1995 году. В 2003 году после окончания школы он был призван в ряды вооруженных сил РФ. Проходил службу старшим стрелком в пограничных войсках в Мурманской области. Окончил службу в звании ефрейтора.

В декабре 2022 года принял решение отправиться в зону СВО на защиту рубежей нашей Родины. В феврале 2023 года прошел курсы комплексной военной подготовки, после окончания которых получил звание гвардии младший лейтенант и был назначен командиром взвода. 10 июня 2024 года получил слепое осколочное ранение, был контужен.

После непродолжительного лечения в военном госпитале, в сентябре 2024 года вновь приступил к выполнению боевых задач на территории Курской области РФ. 19 сентября 2024 года жизнь героя оборвалась. Он погиб в ближнем бою, защищая границы нашей Родины. Денис Семенец награжден Орденом Мужества посмертно.

«Мы должны беречь и хранить память о героях нашей страны и это наш долг. Денис — настоящий герой, совершивший доблестный поступок, проявив личное мужество и отвагу, ценой собственной жизни защищал нас и нашу Родину. Светлая память о всех наших героях навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.