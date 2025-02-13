Парту Героя открыли в Наро-Фоминске в память о сотруднике ФСБ

«Парта Героя» появилась в Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 9 им В. В. Лебедева. Ее установили в память о погибшем выпускнике, сотруднике УФСБ России по городу Москве и Московской области Сергее Фролове, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина поступил на службу в 1996 году. В сентябре 2002 года его направили в командировку в Чеченскую Республику. Офицер руководил сводной спецгруппой, проводившей контртеррористические операции.

18 февраля 2003 года выполнившая боевое задание группа Фролова возвращалась к месту постоянной дислокации. В районе населенного пункта Новогрозненский боевики подорвали автомобиль с оперативными сотрудниками. В результате майор получил смертельное ранение.

Он был награжден орденом Мужества посмертно. Офицер навечно зачислен в списки УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.