Парту Героя открыли в Ярополецкой средней школе Волоколамского округа

Торжественное мероприятие, посвященное памяти генерал-майора авиации Алексея Михайловича Николаева, состоялось в Волоколамском округе. Открытие Парты Героя приурочили к знаменательному для РФ Дню Героев Отчества. Волоколамская земля дала стране 14 Героев Советского Союза и одного полного кавалера ордена Славы. Из 14 героев 6 — уроженцы ярополецкой земли. Пятеро из них окончили одну и ту же школу — Ярополецкую. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выдающийся летчик, участник Великой Отечественной и затем советско-японской войн Алексей Николаев проявил себя как умелый командир, добившийся многих побед над врагом.

«Память о нем и всех, кто погиб в боях за нашу Родину, навсегда останется в сердцах поколений», — отметила во время открытия парты Героя глава Волоколамского городского округа Наталья Юрьевна Козлова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.