«Парту героя» открыли в Богородском округе

Боец родился 13 июля 1990 года в Ногинске. Поступил в первый класс в среднюю школу № 18. Со второго по девятый классы обучался в школе № 3. Срочную службу проходил в танковых войсках в г. Ковров, по окончании сержантской школы ему было присвоено звание сержанта. После службы в армии служил в МЧС, работал инструктором в Гарнизоне «А».

В 2014 году, узнав о событиях в ЛНР и ДНР, Олег, будучи подлинным патриотом, отправился снайпером-добровольцем на помощь ополченцам. С января по февраль 2015 года воевал в Дебальцево, где получил первую контузию. За девять лет службы перенес три контузии и множество осколочных ранений. К 33 годам, не имея военного образования, дослужился до майора, командуя 3-м мотострелковым батальоном войсковой части 40318.

В 2022 году батальон под командованием Олега, известного под позывным «Леший», героически участвовал в освобождении Лисичанска в ЛНР.

12 мая 2023 года Олег отдал свою жизнь, исполняя воинский долг в Донецкой Народной Республике. Он пал героем в районе Артемовска, неподалеку от поселка Клещеевка. За 9 лет воинской службы неоднократно награждался орденами и медалями Донецкой и Луганской народных республик.

На памятном мероприятии присутствовали родные, близкие Олега, депутаты Богородского округа.

Сын Героя и отличница школы первыми сели за парту.

Данная патриотическая акция проходит в стенах этого учебного заведения уже не в первый раз. В конце февраля этого года в центре образования № 3 открыли Парту, посвященную Игорю Карпову.

На сегодняшний день на территории Богородского круга открыто уже двадцать восемь парт в память о наших героях-земляках. Сегодня открыли двадцать девятую.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.