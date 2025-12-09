Парту Героя Михаила Токмянина открыли в Балашихе

В мероприятии приняли участие руководитель Балашихинского отделения «Боевое братство», полковник запаса Сергей Яковлев, заместитель председателя правления «Боевого братства», полковник в отставке Николай Похиленко, депутаты Совета депутатов Балашихи Сергей Щукин и Александр Евсюткин, вдова Алана Токмянина, а также сослуживцы и школьники.

«Главная задача таких встреч — передать нашим детям опыт и ценности людей, которые защищали страну. Россия сильна своими патриотами. Сегодня мы открываем еще одну памятную доску герою. Мы обязаны помнить и уважать тех, кто отдал жизнь за Родину», — сказал Александр Евсюткин.

Михаил Токмянин окончил Калининградский морской колледж и прошел срочную службу. Вернувшись домой, работал инженером на автотранспортном предприятии. Активно занимался спортом: к гребле, которой занимался много лет, добавились бокс и другие виды единоборств. На одном из соревнований его заметили представители силовых структур и предложили продолжить карьеру на службе по контракту в ФСБ.

В 2022 году Михаил участвовал в освобождении Мариуполя. За подвиг, совершенный в Донецкой Народной Республике, его наградили званием Героя. В августе 2024 года боец погиб в Курской области при выполнении боевого задания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.