Парту Героя Алексея Ярославцева открыли в колледже «Подмосковье»

9 декабря, в День Героев Отечества, в колледже «Подмосковье» состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной памяти выпускника колледжа, кавалера ордена Мужества Алексея Ярославцева. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На церемонии присутствовали мама Алексея, педагоги и друзья. В своих выступлениях глава городского округа Клин Инна Федотова и директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина выразили слова благодарности за воспитание настоящего патриота. В поддержку семье героя также выступили куратор группы, в которой обучался Алексей, Наталья Ненашева, и представитель предприятия «Мясокомбинат Клинский», где молодой специалист работал после окончания колледжа.

В мероприятии также приняли участие начальник управления образования администрации г. о. Клин Елена Завальнюк, представители партии «Единая Россия», руководство «Мясокомбината Клинский» и другие общественные деятели округа.

Алексей Ярославцев родился 10 июля 2000 года в Клину и окончил колледж «Подмосковье» по специальности «Мастер ЖКХ». В 2022 году он добровольно вступил в Вооруженные силы РФ, где служил начальником аппаратной роты управления в войсковой части 52562. 28 июля 2023 года Алексей геройски погиб при выполнении боевой задачи в селе Куземовка Сватовского района Луганской Народной Республики. За проявленную отвагу и самоотверженность он был посмертно награжден орденом Мужества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.