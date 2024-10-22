«Партнерские отношения»: названа негативная тенденция на сайтах знакомств

Психолог и коуч Ирина Фурс, опираясь на свой опыт работы с клиентами, отметила, что большинство обращается к сервисам для знакомств с целью построения серьезных отношений. Однако она рассказала о негативной тенденции, которая в последнее время наблюдается на сайтах знакомств. По словам эксперта, люди пытаются найти себе там второго партнера.

Коуч считает, что у многих людей нет желания разрушать давно сформированные семьи, но при этом они не хотят и решать проблемы, в связи с чем задумываются о поиске второго партнера и решают найти его в сервисах для знакомств.

«Такая тенденция прослеживается и среди мужчин, и среди женщин. Процент людей, готовых идти на партнерские отношения, очень вырос», − заверила Фурс в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что все начинают свои отношения в период гормонального всплеска и не стремятся по-настоящему узнать друг друга. Каждый тянет одеяло на себя и пытается добиться своего. В результате люди не разбираются в собственных желаниях и просто начинают отношения, полагая, что всегда смогут разойтись.

Фурс отметила, что государство старается содействовать в вопросах формирования семьи, чтобы благоприятно повлиять на демографическую ситуацию. Многие семьи, по ее словам, не стремятся к рождению детей или выбирают иметь лишь одного малыша и ограничиваются этим. Кроме того, они не проявляют желания развивать серьезные отношения. В связи с этим власти пытаются оказать помощь с учетом социальных норм, а также с политической и экономической стороны, заключила психолог.