Партию ячменя с нарушениями выявили в Кузбассе

В процессе оформления 1000 тонн ячменя, предназначавшегося для кормления животных, были обнаружены неточности в декларации, а именно в указании данных о протоколах испытаний.

Эти сведения не соответствовали Единой форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правилам ее заполнения. Важно отметить, что ответственность за достоверность данных, содержащихся в декларации, и за полноту процедур подтверждения соответствия лежит на заявителе.

В данном случае им выступил производитель сельскохозяйственной продукции, которому, после аннулирования декларации, было вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.