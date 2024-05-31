Партийцы Воскресенска вручили школьникам грамоты

В рамках партпроекта «Единой России» «Подмосковье ZA НАШИХ. ZA ПРЕЗИДЕНТА» активисты и сторонники партии вручили грамоты ученикам, принимавшим активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции. Среди награжденных ребят — юные волонтеры и молодогвардейцы, сообщила пресс-служба администрации Воскресенска.

«Благодарим за вашу помощь и заботу. Ведь поддержка участникам СВО и их семей, а также жителей новых территорий России — это важнейшее направление работы партии на сегодняшний день», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Все бойцы при встрече рассказывают, что больше всего на фронте ждут детских писем со словами поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Павловском Посаде, где мы были, там неожиданно сказали командиры, которые пороха понюхали, о том, что очень трогают письма и помощь, которые приходят от ребят», — сказал глава региона.