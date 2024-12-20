Партийцы Лосино-Петровского встретились с жителями города

Член партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков вместе с депутатом совета депутатов Надеждой Конновой и с представителями коммунальных служб встретились с жителями поселка Юность в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники обсудили ряд актуальных проблем, которые беспокоят местных жителей. Одной из основных тем, вызвавших беспокойство у собравшихся, стало количество заброшенных автомобилей, которые безответственно оставлены на парковке у жилых домов. Эти автомобили создают серьезные препятствия для свободного проезда снегоуборочной техники, что в свою очередь негативно сказывается на уборке снега и поддержании порядка во дворах.

Кроме того, жители поселка Юность выразили свое недовольство по поводу неэффективной работы управляющей компании, которая, по их словам, не реагирует на их просьбы заменить перегоревшие лампочки на пожарной лестнице. Несмотря на неоднократные обращения, эти просьбы так и остались без должного внимания и выполнения.

Однако, благодаря активной позиции представителей управляющей компании, которые присутствовали на встрече, проблема с освещением была решена на месте — лампочки были немедленно заменены. Что касается проблемы с заброшенными автомобилями, то было принято решение обратиться к их владельцам с просьбой убрать свои некондиционные автомобили с парковок, чтобы освободить пространство для снегоуборочной техники и улучшить условия для всех жителей.

«Мы стоим на страже интересов людей, и наша задача — не просто реагировать на проблемы, но и активно работать над их предотвращением. Взаимодействие с населением — это наша работа. Все поднятые вопросы взял на контроль, будем работать над их решением в рамках программы „Комплексное благоустройство дворовых территорий“, — отметил Михаил Пешков.

«В нашем обществе важно не только слышать, но и слушать друг друга. Мы обязаны быть голосом тех, кто нуждается в поддержке, и действовать в интересах каждого жителя. Заброшенные автомобили и неэффективное освещение — это не просто проблемы, это вызовы, которые требуют нашего внимания и активных действий. Мы должны объединить усилия, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы в нашем поселке», — сказал Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.