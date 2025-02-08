Партийцы Лосино-Петровского поздравили ученых в преддверии Дня российской науки

Деятельность данного института охватывает широкий спектр научных исследований и разработок. Он активно издает научные труды, материалы конференций, методические указания, монографии и прочую научно-техническую продукцию, что способствует распространению знаний и инноваций в отрасли. Кроме того, институт оказывает важные научно-консультативные услуги, что делает его незаменимым партнером для многих организаций и специалистов.

Структура института представлена разнообразными научными подразделениями, каждое из которых специализируется на определенных направлениях. Среди них — отделы противобактерийных препаратов, молекулярной биологии и вирусологии, иммунологии, обеспечения качества биопрепаратов, а также, биологически активных веществ, конструирования биопрепаратов, сушки биопрепаратов, производственной санитарии и охраны окружающей среды. Кроме того, в институте функционирует лаборатория информатики, что подчеркивает важность междисциплинарного подхода в современных научных исследованиях.

Институт гордится своими высококвалифицированными кадрами, среди которых находятся настоящие светила науки. В настоящее время в его стенах трудятся 3 члена-корреспондента Российской академии наук, 22 доктора наук, из которых 12 являются профессорами, а также, 34 кандидата наук. Эти специалисты обладают не только глубокими знаниями, но и многочисленными наградами и званиями, такими как «Заслуженный деятель науки РФ» — 3 сотрудника, «Заслуженный ветврач РФ» — 1 сотрудник, а также, 8 лауреатов Премии Правительства в области науки и техники.

Кроме научной деятельности, институт активно занимается образовательной работой. Он обладает лицензией на осуществление образовательной деятельности, что позволяет ему вести подготовку высококвалифицированных специалистов. В институте функционирует аспирантура, а также, диссертационный совет, который проводит защиту работ на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по биологическим и техническим наукам, в частности по специальности 03.01.06 — биотехнология, включая такие перспективные направления, как бионанотехнологии.

«Городской округ Лосино-Петровский по праву гордится масштабными проектами, которые реализуют высококвалифицированные специалисты, умеющие нестандартно мыслить и находить решения самых важных, востребованных временем задач по разработке технологий промышленного производства биопрепаратов для профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней животных. Сегодня науке отводится особое место. В Россию вновь возвращается понимание того, что наука — это основной национальный ресурс, залог будущего страны», — сказала Татьяна Голод.

«Наука — это не просто область знаний, это основа нашего будущего, фундамент, на котором строится процветание нашей страны. Мы осознаем важность вклада каждого из вас в развитие биологических технологий и здравоохранения. Ваши достижения — это не только гордость для нашего института, но и надежда для миллионов людей, которые верят в силу науки и технологий. Поздравляя вас с предстоящим Днем российской науки, мы выражаем искреннюю благодарность за вашу преданность делу, за ваше стремление к новым открытиям и за вашу работу на благо общества. Вместе мы строим здоровое будущее для нашей страны!», — сказал Александр Сутугин, куратор партийного проекта «Здоровое будущее».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.