Партийцы Люберец приняли участие в совещании по вопросам благоустройства территорий

Депутаты Совета городского округа Люберцы фракции партии «Единая Россия» Сергей Непомнящий и Александр Мурашкин совместно с представителями администрации муниципалитета приняли участие в совещании по вопросам благоустройства общегородских пространств и придомовых территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жители округа в рамках личных депутатских приёмов отметили, что они не удовлетворены уборкой дворовых территорий, состоянием контейнерных площадок, а также содержанием территорий вблизи автомобильных дорог. Это острые вопросы, которые нужно решать своевременно», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Непомнящий.

Напомним, что ранее актив «Единой России» из Люберец совместно с представителями Госавтоинспекции провёл акцию «Засветись», в рамках которой рассказали детям о правилах поведения вблизи дорог.

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