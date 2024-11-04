Партийцы из Люберец передали гумпомощь и праздничные гостинцы для военнослужащих

Активисты местного отделения «Единой России» и Люберецкого отделения «Союза женщин России» передали гуманитарную помощь, гостинцы и поздравления с Днем народного единства для военнослужащих 45-й отдельной гвардейской бригады. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Совместно с представителями местного отделения „Союза женщин России“ передали гуманитарную помощь и гостинцы для военнослужащих 45-й отдельной гвардейской бригады. В сборе гуманитарной помощи также приняли участие школы и активные жители нашего округа. Искренне благодарна всем причастным за единение и поддержку бойцов, которые отстаивают нашу свободу каждый день», — отметила депутат Люберец, председатель местного Совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

Она отметила, что 5 ноября, в День разведчика, женщины сообщества также поедут вместе с партийцами в госпиталь поздравить военнослужащих из данной бригады.

В России 4 ноября традиционно отмечается праздник День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.