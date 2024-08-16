Партийцы из Лосино-Петровского отправили партию гуманитарного груза

Для дальнейшей передачи в Курск эвакуированным жителям прифронтовых районов были отправлены партийцами Лосино-Петровского необходимая гуманитарная помощь весом около 1 тонны, передает пресс-служба администрации городского округа.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин и МГЕР организовали формирование груза в отправочный пункт благодаря заместителю главы администрации городского округа Вере Алексеевой, председателю Совета депутатов Татьяне Голод, заместителю председателя Совета депутатов городского округа Олегу Стасову, депутату партии Гузаль Даниловой и сторонникам партии.

При своевременной и коллективной помощи жителей, организаций г. о. Лосино-Петровский были отправлены: продукты питания, сухпайки, гигиенические средства, предметы первой необходимой помощи и воду.

«Мы понимаем, что в это непростое время наш долг — протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Мы едины в стремлении поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Вместе мы сила, способная преодолеть любые трудности. Партия „Единая Россия“ объединяет неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту», — прокомментировала Татьяна Голод, председатель Совета депутатов городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.