Партийцы и молодогвардейцы организовали сбор и сортировку груза в Лосино-Петровском

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин вместе с депутатом партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардией Единой России» провели формирование и сортировку гуманитарного груза для бойцов СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сначала специальной военной операции сбор гуманитарной помощи приобрел невероятные масштабы. Жители, сотрудники организаций и сообщества городского округа Лосино-Петровский активно приняли участие в акции.

Груз после тщательной подготовки отправится к нашим ребятам на передовую.

Партийцы и молодогвардейцы городского округа Лосино-Петровского на регулярной основе помогают в организации различных мероприятий и оказывают помощь семьям бойцов СВО.

«Неравнодушие и готовность наших жителей, в том числе молодых, в оказании помощи в это непростое время вызывают искреннее уважение. Каждый из нас может внести свой вклад в поддержку наших ребят на передовой. Объединившись, мы сможем собрать и отправить все необходимое, чтобы наши солдаты чувствовали, что мы о них помним и заботимся. Это наш долг перед теми, кто сражается за ее свободу», — прокомментировал Сергей Алтунин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.