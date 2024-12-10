Партийцы округа Лосино-Петровский провели прием жителей

На прием пришли представители двух семей, каждая из которых столкнулась с серьезными трудностями в социальной сфере. Одна из семей подняла вопрос о критической нехватке кадров в образовательных учреждениях, что напрямую сказывается на качестве и доступности образования для детей. Вторая семья обратилась с проблемой, касающейся медицинского обслуживания: в настоящее время, когда жителям выдается направление на прохождение обследования МРТ, они сталкиваются с необходимостью самостоятельно искать подходящее медицинское учреждение для проведения процедуры. Ранее же процесс был значительно упрощён, так как врач напрямую назначал дату и время обследования, что позволяло избежать лишних хлопот и сэкономить время пациентов.

«Мы внимательно выслушали жалобы и предложения граждан. Все озвученные вопросы будут взяты на заметку и переданы в соответствующие учреждения для дальнейшего решения», — сказала Альбина Штатнова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.