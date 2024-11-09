Партийцы г. о. Лосино-Петровский посетили семью бойца СВО

Партийцы уделили время для того, чтобы выразить поддержку и солидарность с семьей Василия — бойца, который в настоящее время находится на передовой в Луганской Народной Республике, где он несёт службу в составе танковых войск.

До начала специальной военной операции Василий проявил себя как ответственный и целеустремлëнный человек, который трудился в охранном агентстве и имел серьëзные планы на будущее, в том числе намеревался продолжить свою карьеру на службе в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Однако в связи с мобилизацией он принял мужественное решение отправиться на фронт, чтобы защищать интересы своей страны. В это непростое время семья, которая состоит из родителей, ожидает его возвращения с большим волнением.

Отец Василия продолжает свою трудовую деятельность, работая охранником, в то время как его мать, Надежда Васильевна, находится на заслуженном отдыхе, являясь пенсионером и инвалидом третьей группы. Два года назад она перенесла серьëзную операцию на сердце, и сейчас ей регулярно необходимы медикаменты, которые выписаны врачом. Партийцы взяли на себя ответственность оказать помощь семье Василия в решении текущих проблем, в том числе в обеспечении необходимыми лекарствами для Надежды Васильевны.

Нужна семье и помощь в межевании земельного участка и регистрации гаража. Кадастровые инженеры займутся этим вопросом в ближайшее время.

«Пока наши бойцы защищают Родину, их семьи должны чувствовать заботу и поддержку со стороны государства», — сказал Сергей Джеглав.

Александр Толмачев подчеркнул: «Наш земляк с оружием в руках сегодня отстаивает интересы Родины. Со своей стороны, депутатский корпус, местные и федеральные власти берут на себя помощь семье бойца, чтобы его близкие ни в чëм не нуждались, чувствовали себя защищенными в бытовом отношении. Те, кто сегодня сражается на передовой, должны быть уверены, что в тылу всë спокойно — и наша задача это обеспечить».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.