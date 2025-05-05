Партийцы Домодедова поздравили участников Великой Отечественной войны

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Хрусталева, депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции партии Олег Жолобов, руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Леонид Ковалевский, партийцы и жители присоединились к торжественным парадам, чтобы выразить благодарность тем, кто подарил мирное небо над головой.

Одно из таких мероприятий прошло у домаучастника ВОВ Знаменского Евгения Алексеевича.Евгений Алексеевич в начале 1943 года призван в ряды Красной армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронте, принимал участие в освобождении территории Украины, Белоруссии Польши и боях в Германии, участник штурма Берлина. После войны был моряком, работал на Сахалине шофером, одновременно искал следы своего репрессированного отца.

«Парад у дома ветерана» прошел и в микрорайоне Авиационный. Здесь проживает Денисов Иван Петрович. Он родился в 1936 году в Калужской области. В 1941 году город попал в оккупацию. Уже после Великой Отечественной войны участвовал в операциях по противодействию националистам. После службы вернулся в поселок Вельяминово, работал аэропорту Домодедово.

«Акция в честь наших уважаемых ветеранов стала доброй традицией. С каждым годом героев той великой эпохи остается все меньше, и тем ценнее для нас каждый миг, проведенный рядом с ними. Их теплые улыбки, искренние слова и слезы радости — это самое дорогое признание. Низкий поклон вам, ветераны, за мужество на фронте, самоотверженность в тылу и титанический труд по восстановлению страны. Мы помним. Мы благодарны», — отметила Евгения Хрусталева.

У дома участника Великой Отечественной войны, полковника Военно-морского флота Орлова Петра Алексеевича юнармейцы прошли торжественным маршем, члены и сторонники партии «Единая Россия» поздравили ветерана с наступающим Днем Победы.

Петр Алексеевич и его друзья ушли на фронт добровольцами, добавив один год к возрасту. В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийском дивизионе. После войны Петр Орлов окончил Военно-морское радиотехническое училище в Крондштате в звании лейтенанта и был направлен на службу на Северный флот. Переехал в Домодедовский район в 1967 году. В 1977 году вышел в отставку. Ему присвоено звание полковника, имеет более 20 различных военных медалей.

«На каждый такой парад приезжаю и уезжаю с благодарностью ветерану за нашу свободу, за наши жизни. Простые люди в 1941 году встали на защиту Отечества и победили не только фашистскую Германию, но многие страны Европы, воевавшие на стороне врага! Это великие люди, они возможно только сейчас это осознают. Ветераны и сегодня верят в нашу Победу в специальной военной операции. Они — достояние нашей страны, они связывают целые поколения россиян. Парады у дома ветеранов является живым символом памяти и уважения к их подвигу!» — отметил Олег Жолобов.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» проводит праздничные акции, которые демонстрируют глубокое уважение и признательность тем, кто на фронте, в тылу, в партизанских отрядах храбро сражались за своей народ. В Домодедове в рамках партийного проекта «Историческая память»состоится четыре мини-парада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.