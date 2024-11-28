Партийцы Балашихи помогают бездомным животным найти новых хозяев

В Балашихе продолжается работа по улучшению жизни бездомных животных. Партийцы активно занимаются поиском новых домов для питомцев. Координатор партпроекта «Защита животного мира — это не сложно» Ирина Митюрина разместила на доске объявлений в зоомагазине «Бетховен» несколько фотографий пушистиков, которые ищут сейчас своих хозяев.

«В магазине организована площадка для поиска новых хозяев для животных. В прикассовой зоне, где покупатели обязательно обратят внимание на объявления, размещен специальный информационный стенд. На нем размещены фотографии очаровательных кошек и собак, ждущих любящих и заботливых хозяев», — сказала координатор партпроекта «Защита животного мира — это не сложно» Ирина Митюрина.

Задача партпроекта «Защита животных — это не сложно» сократить количество бездомных животных на улицах города, помочь им обрести заботу и любовь, и, конечно же, повысить уровень ответственности граждан за судьбу четвероногих. Работа депутатов направлена не только на поиск новых домов для питомцев, но и на просвещение населения, популяризацию ответственного отношения к животным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.