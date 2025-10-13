Партия «Новые люди» предлагает пересмотреть меню школьных столовых в Подмосковье

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов обратился в министерство образования Московской области с инициативой об оптимизации ассортимента школьных буфетов и столовых в общеобразовательных учреждениях региона. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В обращении отмечается, что в настоящее время вызывает обеспокоенность преобладание в меню школьных буфетов и столовых продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и простых углеводов — таких как мини-пиццы, сосиски в тесте, сладкая выпечка и другие подобные изделия. Зачастую именно эти продукты составляют значительную часть рациона школьников, что способствует формированию нездоровых пищевых привычек, увеличивает риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

Амир Хамитов считает необходимым пересмотреть подход к формированию ассортимента школьного питания и увеличить долю полезных и сбалансированных продуктов — свежих фруктов и овощей, салатов, кисломолочных изделий, цельнозерновой выпечки и других здоровых перекусов.

В качестве положительного примера депутат привел опыт Воронежской области, где в ряде районов уже реализуется эксперимент по исключению из школьного меню вредных продуктов и замене их на более полезные альтернативы.

«Питание — это не просто часть учебного процесса, а важный фактор здоровья и развития ребенка. Мы должны формировать у детей правильные пищевые привычки с самого детства. Важно, чтобы школьная еда не только утоляла голод, но и действительно помогала расти здоровыми», — подчеркнул депутат Госдумы Амир Хамитов.

Парламентарий предложил изучить опыт Воронежской области и рассмотреть возможность проведения аналогичного эксперимента в школах Московской области, чтобы оценить эффективность и целесообразность внедрения новых стандартов школьного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.