Партия ЕР проводит конкурс лучших практик управления МКД «Лучший дом.Лучший двор»

Конкурс, организованный партпроектом «Школа ЖКХ», проводится по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района» — для активистов до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Конкурс каждый год помогает нам выявлять и поощрять активных ответственных собственников и качественно работающие управляющие организации. Мы стремимся к тому, чтобы распространить их опыт. Своими примерами они доказывают, что конструктивное взаимодействие с УК, создание уюта в собственном подъезде и дворе реалистично. И для этого не нужны огромные усилия и ресурсы, достаточно желания и доведения дела до конца», — отметил федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов.

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Наталья Абросимова отметила, что в прошлые годы Подмосковье демонстрировало стабильно высокие результаты, а активность участников из региона была одной из самых высоких.

«Подмосковье традиционно входит в число лидеров этого конкурса. Мы рассчитываем и в этом году подтвердить свои позиции. Для нашего региона характерны не только многочисленные, но и качественно проработанные заявки, что говорит об ответственном подходе жителей. В новом сезоне мы ожидаем дальнейшего развития: не только сохранения достигнутого уровня, но и внедрения новых практик в области творческого благоустройства и энергосбережения», — прокомментировала Наталья Абросимова.

Заявки на конкурс принимаются до 15 ноября. С 15 октября по 15 декабря состоится «народное голосование» за размещенные на сайте конкурса заявки участников. До 26 декабря будут определены победители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.