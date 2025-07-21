Партия ЕР проведет в Подмосковье неделю приемов по вопросам образования

Тематические встречи состоятся с 28 июля по 1 августа в региональной и 53-х местных общественных приемных Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Приемы проведут депутаты всех уровней, совместно с юристами и координаторами партийного проекта «Новая школа». Партнерами выступят общественные организации «Воспитатели России» и «Совет матерей» и движение «Отцы России».

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что создание комфортной образовательной среды — это один из приоритетов, который заложен в народную программу «Единой России».

«Родителей интересуют вопросы по зачислению детей в детские сады, школы, по работе продленок и кружков, обеспечению учебными материалами, ремонту образовательных учреждений и благоустройству территорий. Отдельное внимание — организации образовательного процесса для детей с особенностями развития. С каждым конкретным случаем специалисты приемных разбираются отдельно, по некоторым вопросам принимаются системные решения как на региональном, так и на федеральном уровнях», — сказала Полякова.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной партии в Подмосковье: 8(495)106-05-50.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.

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