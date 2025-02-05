Партактив посетил Инженерную школу Дмитрова, возведенную по народной программе

В рамках партийного проекта «Новая школа», депутат Государственной Думы Ирина Роднина, глава Дмитровского округа, член фракции «Единая Россия» Иван Курданин и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко посетили Инженерную школу Дмитрова. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Директор школы Наталья Бражникова провела для них экскурсию, показала спортивный и актовый залы, а также школьный технопарк «Кванториум», где дети в игровой форме изучают лазерные технологии, искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое.

«Техническое оснащение школы находится на высшем уровне, что даёт детям огромные возможности для творчества и самореализации», — сказала муниципальный координатор партпроекта «Новая школа» Марина Шевченко.

Обучение в «Кванториуме» проходит во внеурочное время и доступно для всех школьников Дмитровского округа, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводят опытные педагоги, многие из которых являются победителями и призерами всероссийских конкурсов и чемпионатов.

«Инженерное образование становится всё более актуальным в условиях современного мира, и такие проекты, как „Кванториум“, способствуют развитию интереса детей к техническим специальностям», — отметила Ирина Роднина.

Также единороссы пообщались с советом старшеклассников. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, поделиться своими идеями, инициативами и проектами.

«Ребята, вы учитесь в потрясающей школе, и у вас есть уникальная возможность развивать свои таланты в таком современном формате. Ваши идеи и инициативы могут стать основой для новых технологий и решений завтрашнего дня», — подчеркнул Иван Курданин.

Инженерная школа была построена в рамках реализации Народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.