Партактив Краснознаменска провел мониторинг благоустройства городских территорий

Партактив Краснознаменска 17 сентября провел обход территорий сразу по нескольким адресам, где сейчас проходят ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пирогов совместно с председателем совета депутатов депутатом фракции Александром Мостковым в рамках партпроекта «Городская среда» и «Жители МКД» провели мониторинг выполнения ремонтных работ на территории муниципалитета.

Так, на улице Краснознаменной, д. 2 ведется текущий ремонт подъездов. Идет укладка плиточного покрытия в подъездах. В ходе проверки подрядной организации выданы замечания с сроком устранения до 23 сентября. А по адресу проспект Мира, д. 3 продолжается ремонт дворовой территории, практически закончено устройство пешеходных групп. До конца текущего месяца планируется завершить укладку асфальтового покрытия на проезжих частях.

«Вместе с однопартийцами также провели мониторинг капитального ремонта МКД на Комсомольском бульваре, д. 4. В ходе проверки подрядной организации выданы замечания о необходимости приведения в нормативное состояние прилегающей к дому территории, используемой в процессе производства работ», — поделился Владимир Пирогов.

Совсем неподалеку, на Комсомольском бульваре, д. 1 приступили к работам по замене асфальтового покрытия проезжей части и устройства нового пешеходного пространства, работы планируется завершить до 31 октября.

На улице Победы активно ведутся работы по замене теплосетей.

«В завершении мониторинга городских территорий провели осмотр парковочной зоны на улице Гагарина вблизи дома 19. По итогу осмотра нами будут даны поручения рассмотреть возможность асфальтирования пространства для удобства эксплуатации жителями близлежащих домов», — поделился Александр Мостковой.

Проведение мониторинга и контроль за реализацией народной программы и партийных проектов одна из приоритетных задача партии.

«Наша задача — донести наказы избирателей и пожелания людей до исполнительной власти и проконтролировать, чтобы все замечания были учтены, а проекты и программы — исполнены вовремя и качественно», — подытожил Александр Мостковой.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.