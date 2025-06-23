Парламентский контроль состоялся в Красногорске

Сейчас там ведутся работы по обновлению фасада здания и кровли. Предварительный срок окончания работ — середина августа.

«Провели мониторинг в рамках парламентского контроля. Да, мы не эксперты, но можем на свой взгляд, субъективно, оценить качество работ, и насколько они находятся в графике. На этом объекте видим, что подрядчик ответственный», — прокомментировал Роман Володин.

Совместно с депутатами на мониторинге присутствовали и жители дома. Они высказали свои пожелания — что необходим не только внешний, но и внутренний ремонт, а также обновление внутридомовых сетей. Инициативу жильцов зафиксировали — в будущем ее постараются реализовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.