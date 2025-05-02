Парламентарий выступил с инициативой по борьбе с туристическим мусором

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запрета продажи одноразовых мангалов и других временных приспособлений для приготовления пищи на природе, сообщает RT .

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил официальное обращение министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с требованием запретить продажу одноразовых мангалов и других временных приспособлений для приготовления пищи на природе.

В документе, с которым ознакомились журналисты RT, парламентарий называет массовое использование таких изделий настоящей экологической катастрофой, особенно в курортных и прибрежных зонах. Милонов обращает внимание, что дешевые одноразовые мангалы ценой 200-300 рублей, которые продаются практически в каждом придорожном магазине, составляют основную часть сезонного мусора. По его словам, многие недобросовестные туристы предпочитают выбросить использованный мангал, чем везти его домой для повторного использования.

В своем обращении депутат предлагает комплекс мер по решению проблемы. Во-первых, он просит министра содействовать постепенному выводу из свободной продажи одноразовых мангалов и их аналогов, заменив их многоразовыми экологичными альтернативами. Во-вторых, Милонов настаивает на необходимости создания специально оборудованных площадок для пикников в популярных местах отдыха. Эти площадки, по замыслу парламентария, должны быть оснащены стационарными мангалами, столами, скамейками и мусорными контейнерами.

«Только комплексный подход позволит решить проблему замусоривания природных территорий, сохранив при этом возможность для граждан готовить пищу на открытом воздухе», — подчеркивается в документе.

В Минприроды пока не прокомментировали инициативу Милонова.