Парковый кот Модест в Клину помогает брошенным животным

В парке Сестрорецкий в Клину объявили сбор корма для приютских котов, сообщили в пресс-службе округа.

1 марта 2025 года в России отмечается День кошек. В канун этого праздника парковый кот Модест «объявил акцию». Любые виды корма можно приносить в дирекцию Паркового комплекса городского округа Клин.

Собранный корм будет передан волонтёру Наталье Полыгалиной из фонда «Мое сердце в твоих руках», занимающейся помощью и лечением бездомных кошек, их пристройством в добрые руки, организующей передержки для животных, оставшихся без хозяев, поиском новых хозяев для животных, попавших в беду.

В прошлые годы друзья кошек собрали в Клину более десяти килограммов корма к празднику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.