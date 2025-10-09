Парковку начали обустраивать в самом густонаселенном районе Дубны

На месте стихийной парковки в Дубне начали обустраивать полноценную благоустроенную. В основном на улице Вернова оставляют свои машины жители ближайшего дома, поскольку во дворе предусмотрено минимальное количество машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас техника расчищает территорию, удаляет плиты, которые служили временной площадкой для ожидающих автобуса. Здесь также — действующая остановка общественного транспорта. Работы идут довольно быстро. Основные задачи подрядчик планирует решить за 10 дней. К делу подошли комплексно. Запланировано организовать парковку на 23 автомашины и полноценную автобусную остановку с заездным карманом, павильоном и урнами.

«В этом году проводим большую работу по обустройству парковочных пространств. Это требование времени. Но при этом стараемся максимально сохранить все зеленые насаждения. Здесь, на улице Вернова, также поставил задачу подрядчику бережно отнестись к деревьям», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Пять крупномерных деревьев остались на своих местах, их запланировано обнести бордюром, еще два — пересадили на ближайший газон. Дополнительно высадят 22 дерева — клены, липы, сирень. Кроме того, газон, полутораметровая полоса которого отделит парковку от тротуара, засеят травой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.