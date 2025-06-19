Парковки и тротуары обновят в Шатуре и в селе Кривандино

В округе Шатура продолжается ремонт муниципальных дорог. В 2025 году планируется отремонтировать 59 участков дорог, при этом на 18 из них уложат более 74 тыс. кв. м асфальта. Среди них будут оборудованы две новые парковки и столько же тротуаров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Парковка на улице Строителей в Шатуре уже готова. Еще одна парковка появится в селе Кривандино около одноименной железнодорожной платформы.

Работы по замене асфальтового покрытия на тротуаре вдоль проспекта Борзова завершены. В Шатуре также запланирована замена покрытия на тротуаре улицы Интернациональной от проспекта Ильича до площади Ленина.

«Работы по укладке выполнены на 18 участках автомобильных дорог. На сегодняшний день у нас по шести участкам получено положительное заключение о качестве и на пяти участках ведутся работы по приему», — рассказала заместитель директора МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства» муниципального округа Шатура Мария Махначева.

По программе ремонта муниципальных дорог 40 участков дорог исполнят в щебне. Без внимания в округе не останутся и небольшие населенные пункты. Так, в этом году дорогу построят в деревне Кузяевской. Ее протяженность составит 1 200 метров.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.