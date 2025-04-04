Парки Сергиево-Посадского округа готовятся к «Лету в Подмосковье»

Парки «Скитские пруды», «Загорское море» и «Покровский» в Сергиево-Посадском округе начали готовиться к лету. Специалисты осмотрели территории и выявили повреждения, появившиеся за зиму, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Инспекция парков в округе началась с объезда территорий главой округа Оксаной Ерохановой и членами Общественного совета. Парки очищают от сухостоя, кронируют деревья, приводят в порядок газоны, ремонтируют и обновляют лавки, урны, стенды и освещение. Пункты проката проходят технический осмотр, персонал — инструктаж.

В парке «Скитские пруды» основные дефекты, выявленные в марте, устранены. 24–25 апреля будет проведена обработка от клещей.

«Остались дефекты, связанные с дорожно-тропиночной сетью и дорожным полотном — плиткой и асфальтовым покрытием. В парке есть дорожки, которые требуют полной замены. В настоящее время размещена закупка на электронных площадках, и будет подписан договор с компанией-победителем. Дорожка у воды, дорожка у аттракционов и плитка за входом в парк будут полностью заменены на новые. Также планируем ремонт резинового покрытия, который мы сможем выполнить только при температуре не ниже 15 градусов в дневное время, чтобы клей успел высохнуть. Это будет не полная замена резинового полотна, а ремонт покрытия на детских и спортивных площадках», — рассказала Екатерина Ажар, директор МАУ «Городские парки».

В рамках подготовки к летнему сезону запланированы работы по озеленению. Высаженные осенью тюльпаны скоро порадуют посетителей яркими цветами. Важным этапом станет субботник 12 апреля, во время которого планируется завершить уборку парков и высадить 12 крупномерных лип высотой 2,5-3 метра, что значительно обогатит зелёный фонд. Также в парке «Скитские пруды» высаживают первые цветы — виолу рогатую, которая хорошо переносит холодные ночи.

В лесопарке «Загорское море», который был открыт в прошлом году, ежедневно проводятся работы по уборке и благоустройству, включая приведение в порядок зеленых насаждений и уборку неликвидной древесины, оставшейся после благоустройства.

В парках «Загорском море» и «Покровский» устанавливаются таблички о запрете выгула собак, в то время как в парке «Скитские пруды» организована площадка для выгула и дрессировки домашних животных.

К пляжному сезону на «Загорском море» будет тоже проведена акарицидная обработка, а также специалисты выполнят забор анализов воды и песка.

В парке «Покровский» команда специалистов занимается покраской тактильной плитки и бордюров, а также их ремонтом. Кроме того, в рамках подготовки будет проведена полная промывка детской, волейбольной и баскетбольной площадок. Работы по опиловке деревьев также включены в план мероприятий. В рамках субботника 12 апреля запланирована высадка новых кустов и деревьев: каштанов, липы и гортензий.

Подготовка к летнему сезону ведется комплексно и включает не только устранение дефектов, но и благоустройство, озеленение и создание приятной атмосферы для отдыха и развлечений.

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