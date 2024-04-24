Парки Щелкова обработают от клещей 24 и 25 апреля
Фото - © Сайт администрации г.о. Щелково
В парках Щелкова 24 и 25 апреля специалисты проведут акарицидную обработку, сообщается на официальном сайте администрации округа.
24 апреля от паразитов обработают территорию Щелковского городского парка культуры и отдыха.
25 апреля обработка пройдет в парках «Детский городок» и «Монино».
На время обработки парки будут закрыты для посещения. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят их отнестись с пониманием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.