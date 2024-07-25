Парки Реутова обработали от клещей и комаров

Благоприятные погодные условия позволили провести второй этап плановой акарицидной и ларвицидной обработки трех парков городского округа Реутов. Бригада дезинсекторов распылила специальные вещества, состав которых помогает снизить численность иксодовых клещей и комаров на общественных пространствах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главная опасность клещей в том, что они разносят серьезные заболевания. В средней полосе России через укус клеща есть риск заразиться Болезнью Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз), которая может привести к тяжелым последствиям.

Обработка зеленых зон помогает улучшить эпидемиологическую обстановку, минимизируя опасность заражения людей и домашних животных.

Кроме распыления специальных средств для этих же целей проводятся и другие мероприятия, в том числе выкашивание травы, где могут притаиться маленькие, но опасные членистоногие и насекомые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.