Парки Подольска украсят новой иллюминацией и световыми фигурами

В Подольске в центральном парке имени Виктора Талалихина и климовских «Дубраве» и Детском парке культуры и отдыха в новом зимнем сезоне разместят новые световые фигуры и иллюминацию, фотозоны, украсят ели и будут разжигать очаг с приходом низких температур, чтобы желающие смогли погреться у настоящего огня, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Откроют резиденции Деда Мороза и установят почтовые ящики для отправки писем новогоднему волшебнику. Кафе и фуд-траки продолжат работать в парках и в зимний период. Во всем великолепии парки предстанут к 1 декабря к открытию зимнего сезона.

В парке имени Виктора Талалихина 1 декабря откроют каток с установкой для поддержания низкой температуры льда, теплой раздевалкой и прокатом 200 пар коньков. На площади 1500 квадратных метров единовременно смогут кататься до 400 человек. Предусмотрены бесплатные сеансы для участников «Активного долголетия», многодетных и членов семей участников СВО. На катке можно будет посмотреть ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания и выступления учеников фигурной и хоккейной школ округа. Впервые пройдет фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед».

Планируют различные активности и ярмарки. В парке Талалихина круглый год проводят занятия по скандинавской ходьбе, организуют спортивные пробежки, игровые программы и мастер-классы, интеллектуальные викторины по системному расписанию. В недавно обновленной части парка планируют сделать тюбинговую горку.

В парке «Дубрава» и в Детском парке в Климовске дети смогут посещать развлекательные программы и мастер-классы. Каждое воскресенье в пункте проката на Весенней проводят занятия творчеством для детей. В этих парках планируют залить бесплатные катки с приходом устойчивых минусовых температур.

В ближайшие дни в парках установят и украсят новогодние ели, украсят входные группы иллюминацией и световыми фигурами. Работы уже ведутся.

На днях завершили подготовку инвентаря для уборки снега. В текущем году закупили новую специализированную технику, чтобы в любую погоду поддерживать чистоту и комфорт на территориях. Тракторы и мини-погрузчики переоборудовали для зимних работ. Также заготовлено 10 тонн гранитной крошки для обработки дорожек от наледи.

«1 декабря встретим сезон множеством интересных мероприятий в рамках проекта нашего Губернатора „Зима в Подмосковье“. Всю актуальную информацию о мероприятиях обязательно опубликуем в наших афишах. Продолжим подготовку, чтобы зимний сезон в парках стал по‑настоящему запоминающимся для жителей и гостей округа», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Артамонов добавил, что подольские парки будут местом притяжения круглый год. Зимой традиционно готовят множество ярких активностей и мероприятий, чтобы каждый житель мог с удовольствием проводить время на свежем воздухе.

В округе под контролем администрации находится 10 парковых территорий общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. На каждой зимой круглосуточно будут работать сплоченные команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.