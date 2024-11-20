Парки Подмосковья привлекают гостей из других регионов

Директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева на пресс-конференции, посвященной анонсированию культурных и спортивных мероприятий зимнего сезона в Московской области, заявила, что парки региона в 2024 году посетило на 2 млн человек больше, чем в прошлом.

«Если мы берем анализ зимы 2023–2024 года, более 13 млн человек посетили наши парки за зимний сезон. Это на 2 млн больше, чем в сезон 2022–2023 года. Это говорит о том, что наши парки очень привлекательны и востребованы не только среди жителей Подмосковья, но и гостей региона», — заявила на пресс-конференции Васильева.

Она добавила, что для посетителей подмосковных парков открыты резиденции Деда Мороза, катки, лыжные трассы, тюбинговые горки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.