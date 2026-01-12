Парки Подмосковья приняли 3,3 млн посетителей за новогодние каникулы 2025 года

Парки Московской области за новогодние праздники 2025 года посетили 3,3 млн раз, что на 800 тыс. больше, чем годом ранее. Для жителей и гостей региона были подготовлены новые зимние локации и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В числе самых популярных парков оказались «Пехорка» в Балашихе, парк имени Лазутиной в Одинцовском округе, Парк Мира в Мытищах, а также центральные парки в Долгопрудном, Лобне, «Авангард» в Электростали и лесопарк «Волкуша» в Лыткарино.

В этом сезоне в парках открыли 48 катков с искусственным льдом, 62 лыжные трассы и 37 тюбинговых горок. Работают пункты проката инвентаря, 69 кафе, фудтраки, оборудованы теплые раздевалки. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» обустроили 60 резиденций Деда Мороза, 74 зоны теплого очага, 112 сцен и 145 новогодних елок. Катки посетили около 870 тыс. человек, что на 212 тыс. больше, чем в прошлом году. Жители активно бронируют сеансы онлайн, а среди новых развлечений появились электрические снегокаты.

Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин отметил, что в этом году открыли 7 новых катков, 10 лыжных трасс, 12 кафе и 10 пунктов проката. В ЗАТО появились катки во Власихе, Краснознаменске и Звездном городке, а в Мытищах — первый инвестиционный каток.

В парках региона оборудовано 62 лыжные трассы, на 20 из них работает прокат, а услугами инструкторов ежедневно пользуются более 2,3 тыс. человек. В семи лесопарках базируются отделения лыжных гонок муниципальных спортшкол.

За зимний период в парках провели свыше 4 тыс. мероприятий с общей посещаемостью более 500 тыс. человек. С 2 по 9 января прошел отборочный этап областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха, финал и гала-концерт состоятся 17 января в Сергиевом Посаде и Пушкине. В парках также проходят ледовые спектакли и спортивные мероприятия, включая «Манжосовскую лыжную гонку» и проект «Красная Машина Двор – связь поколений».

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить 205 мест для Крещенских купаний, включая 43 на открытых водоемах, 29 на прудах, 73 возводимых купели и 60 купелей в помещениях, чтобы обеспечить безопасность участников традиционного праздника 19 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.