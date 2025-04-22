Парки Подмосковья примут участие в международной выставке ParkSeason Expo

23–24 апреля пройдет V международная выставка-конференция ParkSeason Expo. Это ключевое мероприятие в сфере благоустройства парковой инфраструктуры России. В нем примут участие парки Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«На сегодняшний день в Московской области 209 парков и лесопарков, их количество продолжает расти. Мы создаем благоустроенные пространства в лесах, делая их комфортными и безопасными. Развиваем инфраструктуру и привлекаем бизнес на наши территории, чтоб они были интересными и для всех. Пятый год мы принимаем участие в крупнейшем мероприятии парковой отрасли России — Международной выставке ParkSeason Expo. Это хорошая возможность для обмена опытом по развитию парков, их созданию и благоустройству», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках выставки пройдет ряд мероприятий, включая Форум парков стран БРИКС, Образовательный слет директоров парков, Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов, а также Всероссийский фотопроект «Приближая Победу. Жизнь парков в годы Великой Отечественной войны».

Выставочная экспозиция будет расположена в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр», где параллельно состоится деловая программа в пяти конференц-залах. Также на выставке будут подведены итоги II Всероссийской парковой премии «Парки России».

На мероприятии будут представлены лучшие технологии в тематических разделах. Эксперты поделятся опытом создания и благоустройства городских парков и других общественных пространств, обсудят формирование центров притяжения, а также дадут рекомендации по планированию дворовых и придомовых территорий. Кроме того, акцент будет сделан на создании комфортной городской среды.

В ведомстве отметили, что на выставке будет представлен стенд «Парки Подмосковья».

Организатором выставки выступает ассоциация парков России при содействии Минстроя России и поддержке профильных федеральных и региональных органов власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.