Парки Подмосковья посетили свыше 1,8 млн человек за неделю

С 8 по 14 июля парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек, что на 230 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 305 человек побывало в парках 13 июля. За все выходные дни посещаемость составила более 570 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла 260 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк Пехорка в Балашихе — 93 тыс. человек; парк Толстого в Химках — 57 тыс. человек; парк Сестрорецкий в Клину — 47 тыс. человек; Центральный парк в округе Пушкинский — 46 тыс. человек; парк Мира в Мытищах — 42 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 8 по 14 июля составила более 19 тыс. человек, а пляжи посетило 107 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.