Парки Лосино-Петровского готовы к зимнему сезону

Дирекция парков Лосино-Петровского округа завершила все необходимые работы по подготовке специализированной техники и инвентаря, необходимых для содержаний территорий парков городского округе в чистоте и порядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это подтвердила проверка, проведенная 24 октября директором «МосОблПарк» Ксенией Васильевой и представителями областного Министерства благоустройства.

Вся техника в наличии и исправна: тракторы, снегоуборщики, мини-погрузчики и воздуходувки. Имеется полный запас инвентаря: лопаты, скребки, ледорубы и ломы. Пополнено количество противогололедных материалов для обработки дорожек и пешеходных зон.

«Созданы все условия, чтобы зимние прогулки жителей округа были приятными, безопасными и комфортными. Ждем всех в наших парках в любое время года», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.