Парки Коломны приглашают жителей и гостей округа

Парки городского округа Коломна приглашают детей и взрослых провести время весело и с пользой. Для посетителей на этой неделе приготовлено множество интересных активностей. Так, во вторник в сквере имени В. А. Зайцева в Коломне пройдут спортивная разминка и пробежка. Заняться спортом в компании единомышленников смогут и озерчане — во вторник и в среду в парке «Сосновый бор». В среду на пробежку и разминку коломенцев приглашает парк Мира, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программу выходного дня в парках откроет интеллект-игра — это отличная возможность не только весело провести время, но и потренировать умственные способности. После разминки для мозга начнутся подвижные игры — прыжки через скакалку, эстафеты и многое другое. Затем гости смогут поучаствовать в новой акции «Верни имя герою», посвященной истории нашего округа и его знаменитым жителям. Завершит мероприятия развлекательная программа с конкурсами, призами и угощениями.

Не упустите возможность провести время интересно и с пользой, а также получить заряд бодрости, отдохнуть и повеселиться. Выбирайте парк по душе и приходите.

Расписание активностей:

Сквер имени В. А. Зайцева (Коломна) — вторник, 11 февраля, с 15.00 до 16.05; суббота, 15 февраля, с 11.00 до 12.20.

Парк «Сосновый бор» (Озеры) — вторник, 11 февраля, и среда, 12 февраля, с 15.30 до 16.00; суббота, 15 февраля, с 11.00 до 12.20.

Парк Мира (Коломна) — среда, 12 февраля, с 15.00 до 16.00; суббота, 15 февраля, с 11.00 до 12.20.

Непецинский парк — суббота, 15 февраля, с 11.00 до 12.00.

Запрудский парк (Коломна) — воскресенье, 16 февраля, с 11.00 до 12.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.