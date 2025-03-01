Парки и лесопарки Сергиева Посада привлекли более 47 тыс посетителей за неделю

Лидером по посещаемости на прошлой неделе стал парк «Космос», который привлек более 10,2 тыс. человек. На территории есть спортивная площадка и детский городок. Также здесь есть туалет для людей с инвалидностью, кнопка вызова персонала и парковка для инвалидов. Кроме того, в Пересвете есть Центр спортивной подготовки и лыжная школа имени Александра Легкова. Здесь есть все необходимое для активного отдыха и тренировок: лыжная и лыжероллерная трассы, биатлонный комплекс и стрельбище, ледовая арена, 25-метровый бассейн, футбольный стадион и мини-поле с искусственным газоном, хоккейная площадка.

На втором месте по посещаемости оказался городской парк им. Ю. А. Гагарина, который за прошедшую неделю привлек почти 10 тыс. человек. Парк имени Гагарина в Сергиевом Посаде — это одно из самых любимых зеленых мест города, которое гармонично сочетает природную красоту, историческую ценность и современное благоустройство. Парк расположен в живописной местности и предлагает множество аллей для прогулок, смотровых площадок и малых архитектурных форм. В последние годы в парке улучшили дорожную сеть, установили новые скамейки и урны, освещение, а также организовали зоны для активного отдыха и детские игровые площадки. Все эти улучшения направлены на создание комфортных условий для прогулок и семейных пикников.

Третье место занял парк Победы в г. Краснозаводск, который посетили почти 6 тыс. человек. На территории парка установили современные малые архитектурные формы, создали сеть пешеходных маршрутов. По периметру парка разместили спортивные тропы для тренировок и велодорожки. Также здесь обустроили тематические площадки. Для детей разных возрастов в парке Победы обустроена большая площадка для игр, выполненная в экостиле с песочным покрытием. Для активного отдыха создана многофункциональная зона с воркаут-площадкой, настольным теннисом, рампой для катания на скейтах и пунктом проката. При разработке проекта не забыли и о владельцах домашних питомцев: для них оборудована площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.