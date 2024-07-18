сегодня в 10:46

Парки Домодедово дарят 100 тысяч рублей за создание машины мечты

Открыт прием заявок на участие в «Гальчино Ралли на самодельных машинках» до 31 июля, передает пресс-служба администрации городского округа.

Условия участия:

Нужно соорудить машину с колесами, чтобы она проехала дальше, чем другие. Обязательные условия в вашей машинке — тормоза.

Не допускается использование никаких вспомогательных устройств, педалей, приводов и иных двигателей или аккумулированной энергии.

Стать участником можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/666ab6c52530c2077a78f69b/

Конкурс состоится 17 августа в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.