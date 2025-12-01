Парки Богородского округа открывают зимний сезон праздничными мероприятиями

Парки Богородского округа с 4 декабря проведут праздничное открытие зимнего сезона с насыщенной программой для жителей и гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 4 декабря, в парках «Роща», «Липовая аллея», Глуховском и Центральном стартует зимний сезон. Развлекательная программа начнется в 16:00, а в 18:00 состоится зажжение новогодней иллюминации.

В Центральном парке по понедельникам и средам в 17:00 пройдут занятия по живописи и скульптуре. Во вторник и четверг в это же время в павильоне продолжатся тренировки любительского объединения «Танцы Голд».

В пятницу любители северной ходьбы смогут присоединиться к занятиям: в Центральном парке в 13:00, в Глуховском — в 11:00. Также в пятницу в камерном зале Центрального парка в 16:00 состоится встреча клуба «Фотопарк».

В субботу в 9:00 в Центральном парке пройдет легкоатлетический забег от движения «5 верст», а в 10:00 и 11:00 — тренировки по нейрофитнесу. В 12:00 в парках «Липовая аллея», Центральном и Глуховском запланированы детские мероприятия.

В воскресенье в 12:00 Центральный и Глуховский парки предложат игровые и творческие программы для детей. В парке «Роща» откроется Резиденция Деда Мороза: с 12:00 начнется тематическая программа и мастер-класс, а с 13:00 — тренировка по нейрофитнесу для детей и родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.