Парк «Зеленый узел» на берегу Клязьмы в Павловском Посаде благоустроят в 2024 г

Работы по благоустройству парка «Зеленый узел» на берегу реки Клязьма запланированы на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Благоустройство парка будет реализовано в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а также при программе «Парки Подмосковья».

«Основой для разработки концепции парка стал символ города — Павловский платок, производство которого находится в пешеходной доступности от парка. Мы взяли одну из самых популярных моделей платка — «Сон бабочки» и выделили на нем 10 оттенков, в которых и придерживались во всем проекте. Внешне абрис парка напоминает матрешку, что сочетается с платком. В этих цветах выполнены все малые архитектурные формы и элементы парка», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Проектируемая территория расположена в восточной части города, на берегах реки Клязьмы и озера Карповское, которая находится между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки. Площадь участка в границах проектирования — 13,4 га.

Одной из самых интересных локаций в парке — это фотозона с матрешками в платках, световая конструкция «Одуванчики», памп-трек, событийная зона «Цветущая поляна», а также зона отдыха с шезлонгами у реки и всесезонная горка.

Концепция парка разработана так, чтобы он стал местом притяжения и детей, и взрослых.

К примеру, для тех, кто любит отдохнуть в тишине, наедине с природой, появится специальная зона тихого отдыха «Тайна сердца», а для гостей с детьми запланировано благоустройство детской игровой зоны «Лесные салочки» и зона экологического образования «Зеленая фабрика».

Также в парке будет оборудованная спортивная площадка «Здоровый дух» с тренажерами для воркаута, смотровая зона, балкон у реки, променад и отдельная торгово-выставочная территория.

Зная о большой любви подмосковных жителей к пикникам на свежем воздухе, в парке предусмотрена большая площадка для барбекю «Добрый очаг». Ну, а для посетителей с домашними питомцами появится огороженная зона для дрессировки собак.

Работы по благоустройству парка планируют завершить в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.