Парк вместо монорельса: эксперт ответил, почему Москве необходима зеленая зона

Так, создаваемый парк займет площадь 40 кв. м и будет оснащен беговыми дорожками, аллеями, кафе и зонами отдыха. Он соединит 5 районов и станет новым местом притяжения жителей столицы с ожидаемой посещаемостью до 20 тыс. человек в день.

«Преобразование старого монорельса в парк — это необычное и смелое решение. Оно соответствует мировым тенденциям, когда устаревшая инфраструктура получает новую жизнь в виде общественных пространств», — отметил Якубович.

Сейчас имеется большое количество сторонников сохранения монорельса. Однако практика показывает, что такой вид транспорта совсем не эффективен, а инфраструктуру необходимо своевременно адаптировать к современным условиям.

Специалист выразил надежду на то, что парк станет действительно популярным, доступным и любимым местом среди людей, улучшит качество жизни москвичей и создаст место для общения, спорта и культуры. А эстетический эффект, безусловно, должен быть дополнен функциональностью нового пространства.