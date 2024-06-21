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Парк Ветеранов в Мытищах будет открыт 28 июня

В связи с неблагоприятными погодными условиями открытие Парка Ветеранов, в котором проводилась большая реконструкция, запланировано на 28 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Здесь проведены большие работы по уникальным индивидуальным проектам. В том числе отреставрирован памятник Нине Распоповой, обустроена новая современная детская площадка. Преобразилась дорожно-тропиночная сеть.

Главным событием станет открытие памятника мытищинцам, без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны, где будут увековечены фамилии земляков.

К сегодняшнему дню поисковиками округа изучено и проанализировано более 4 тыс. архивных документов, позволивших установить места захоронения порядка тысячи погибших в годы войны уроженцев Мытищ. Установлена судьба 908 пропавших без вести солдат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.