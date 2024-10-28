Парк Ветеранов благоустроили в 2024 году в подмосковных Мытищах

За 2024 год специалисты благоустроили почти 100 объектов в Подмосковье. Среди них Парк Ветеранов в городском округе Мытищи, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Мытищах был благоустроен Парк Ветеранов, площадь которого составляет 3,7 га.

Всего за 2024 год в Московской области планируют благоустроить 12 парков и лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных, 14 скверов, 8 детских скверов, 13 катков и скейт парков. Также в 2025 году специалисты намерены продолжить такие работы.

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.