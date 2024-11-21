Парк в поселке Марусино Люберец завершат благоустраивать до конца года

Благоустройство рекреационной зоны парка проводилось в два этапа на протяжении 2023–2024 годов. Проект по развитию данной территории получил поддержку правительства региона и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Погода способствует беспрерывному производству работ на этом объекте. В настоящее время завершается формирование зоны для прогулок, отдыха и игр, дорожек и основания для детской и игровых площадок, а также укладка плитки на пешеходных дорожках и асфальта на велосипедных. Ведется установка малых архитектурных форм на детской и спортивных площадках, установка опор освещения на территории всего парка», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что завершить все работы планируется в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.