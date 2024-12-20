Парк Талдомского округа стал победителем в областном конкурсе

Парк отдыха Вербилки Талдомского округа стал одним из победителей в областном конкурсе в двух номинациях: «За лучшую Елку» и «Лучшую приемную Деда Мороза», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В номинации «Пахнут праздником иголки» за лучшую елку победили 24 парка. 18 парков одержали победу в номинации «Отправь письмо в сказку» за лучшую Почту Деда Мороза. В номинации «В гостях у Деда Мороза» за лучшую Резиденцию и приемную определили 30 парков. Лучшие зоны фудкорта в номинации «По-зимнему свежо, по-домашнему вкусно» определили в 4 парках. 11 лучших фотозон победили в номинации «Пусть зима останется с тобой». В номинации «Приглашение в сказку» стали 4 входные группы.

Знак качества вручается второй год подряд. В этом году отбор проходил по 6 номинациям: за лучшую елку, лучшую резиденцию и приемную, лучшую почту Деда Мороза, лучшую фотозону, лучшую зону фудкорта и лучшую входную группу в парк. Последние две номинации в этом году стали новыми для конкурса. Локации будут отмечены специальной наклейкой и дипломами. Финалистов определили в АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.