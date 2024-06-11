Скитские пруды в Сергиевом Посаде за неделю посетили 23 тыс человек

С 3 по 9 июня Скитские пруды в Сергиевом Посаде посетили 23 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых востребованных парков на прошлой неделе и занял десятое место, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк обновлялся с 2019 года. Тогда там установили входную группу, сцену для проведения общественных мероприятий, модуль для ресторана и мастер-классов, оборудовали пункт охраны. В парке была проложена дорожно-тропиночная сеть, установлена навигация, шахматные и теннисные столы.

В 2020 году в «Скитских прудах» для любителей спорта соорудили памп-трек, площадку для стритбола и воркаут, обновили парковую мебель и систему наружного освещения. В 2021 году в парке появился павильон для мастер-классов, туалетный модуль, площадка под аттракционы и многое другое.

Более того, в 2023 году на территории «Скитских прудов» появилась новая экстрим-зона со скейтпарком и памп-треком. В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.