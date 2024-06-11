Парк Сестрорецкий округа Клин посетили 33 тыс человек за неделю

С 3 по 9 июня парк Сестрорецкий посетили 33 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Сестрорецкий расположен на обоих берегах реки Сестра в городском округе Клин. В парке расположены детские и спортивные площадки, музыкальная интерактивная площадка, летний и зимний прокат, скейтпарк, столы для настольного тенниса и шахмат, оборудован спортивно-развлекательный кластер (веревочный экстрим-парк, детский сноуборд-парк, горки, батутная арена, а также единственная в Подмосковье воздушная подушка с вышкой для прыжков).

Территория парка оборудована системой видеонаблюдения «Безопасный регион», локальной системой оповещения.

Адрес парка: Московская обл., г. Клин, ул. Мира, д. 21 «Б» (нижняя территория) и г. Клин, проезд Танеева (верхняя территория). Парк работает круглосуточно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.